Управлявшая сетью McDonald's в Беларуси фирма подала заявку на регистрацию бренда Mak.by

Компания «КСБ Виктори Рестораны», управляющая сетью ресторанов под бывшим брендом McDonald's в Белоруссии, подала заявку на регистрацию товарного знака Mak.by. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Национального центра интеллектуальной собственности Белоруссии.

«Согласно данным сайта центра, торгово-производственное унитарное предприятие «КСБ Виктори Рестораны» в апреле подало заявку на регистрацию торгового знака – надписи Mak.by, а также изображения с надписью Mak.by с рисунком, имитирующим контур сердца, на темно-зеленом и на сером фоне», — говорится в материале.

31 марта «КСБ Виктори Рестораны» опровергла информацию о том, что название сети переименовано в «Мы открыты». В тот же день компания сообщила, что сеть ресторанов общественного питания в стране продолжает работать без бренда.

17 ноября прошлого года пресс-служба компании «КСБ Виктори Рестораны» сообщила, что рестораны сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии начнут работать под брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября, однако этого не произошло.

16 мая 2022 года компания McDonald's заявила о своих планах покинуть российский рынок, объявив продажу своего бизнеса внутри страны.