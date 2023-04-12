Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВФ предупредил Европу об энергокризисе при эскалации украинского конфликта

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Международного валютного фонда (МВФ) выпустил доклад, в котором сообщается, что эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и повысить риски продовольственной безопасности в странах с невысокими доходами.

«Эскалация российских военных действий на Украине <...> может спровоцировать новый энергетический кризис в Европе», — указывается в отчете.

В докладе также сообщается, что хотя угроза газового кризиса в Европе зимой 2022-2023 года была нивелирована в связи с импортом сжиженного природного газа (СПГ), падению спроса и мягкой зиме, все еще сохраняются риски существенного роста цен в будущем. При этом рост стоимости продовольствия в результате вероятного провала в продлении «зерновой сделки» спровоцирует рост нагрузки на импортеров.

«На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение», — предупредили в фонде.

Ранее Project Syndicate писал, что Европа останется в состоянии энергокризиса как минимум до 2024 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях