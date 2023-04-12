МВФ предупредил Европу об энергокризисе при эскалации украинского конфликта

Международного валютного фонда (МВФ) выпустил доклад, в котором сообщается, что эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и повысить риски продовольственной безопасности в странах с невысокими доходами.

«Эскалация российских военных действий на Украине <...> может спровоцировать новый энергетический кризис в Европе», — указывается в отчете.

В докладе также сообщается, что хотя угроза газового кризиса в Европе зимой 2022-2023 года была нивелирована в связи с импортом сжиженного природного газа (СПГ), падению спроса и мягкой зиме, все еще сохраняются риски существенного роста цен в будущем. При этом рост стоимости продовольствия в результате вероятного провала в продлении «зерновой сделки» спровоцирует рост нагрузки на импортеров.

«На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение», — предупредили в фонде.

Ранее Project Syndicate писал, что Европа останется в состоянии энергокризиса как минимум до 2024 года.