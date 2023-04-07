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Россияне регистрировали в Армении ИП в 2022 году в 25 раз чаще, чем в 2021 году

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Sergei Grits/AP

Граждане России регистрировались в Армении в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) в 2022 году в 25 раз чаще по сравнению с 2021 годом. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Комитета государственных доходов Армении.

«В 2021 году 199 россиян зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. В 2022 году это число составило 4 979», — сказали в комитете.

Также сообщается, что россияне в прошлом году учредили 2 894 юридические организации, что в 10 раз больше относительно 2021 года, когда зарегистрировали 282 таких организаций. По состоянию на март 2023 года в Армении действуют 3 457 российских юрлиц и 1 021 ИП.

Во второй половине марта министр экономики Армении Ваган Керобя сообщил о приезде свыше 100 тыс. российских граждан на армянскую территорию в 2022 году.

В первой половине марта в Telegram-канале «Осторожно, новости» написали, что управляющий директор ЦУМа передала миллион рублей дизайнеру, чтобы оформить гражданство Армении. Женщина исчезла после получения всей обговоренной суммы.

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