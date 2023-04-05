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Сотрудник доставки PickPoint заявил, что сервис временно приостановил работу в РФ

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PickPoint

Сервис доставки PickPoint временно приостановил работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника горячей линии сервиса.

Сотрудник PickPoint рассказал агентству, что уже помещенные в постаматы посылки будут возвращены отправителям.

4 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на логистическом рынке и письмо гендиректора компании писала, что логистический сервис PickPoint сообщил партнерам о решении прекратить работу в России из-за финансовых трудностях, в связи с уходом ритейлеров из западных стран.

По информации газеты, с 4 апреля сервис перестает принимать новые грузы, а недоставленные или невостребованные грузы вернут клиентам с 6 по 30 апреля.

В феврале PickPoint на фоне финансовых проблем из-за зарубежного акционера перестал принимать заявки на отправку посылок из большей части российских городов.

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