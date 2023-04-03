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Bloomberg: совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на $13 млрд c начала 2023 года

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

С января текущего года суммарное состояние российских миллиардеров увеличилось на $13,17 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

Показатель прироста совокупного состояния миллиардера рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют российские миллиардеры. За первые три месяца текущего года свои доходы увеличили, в частности, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, глава «Новатэка» Леонид Михельсон и другие, уточняется в материале.

«Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала этого года. С января основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $3,17 млрд, его состояние увеличилось до $18,5 млрд. Состояние главы «Новатэка» Леонида Михельсона увеличилось на $1,65 млрд, до $26,3 млрд», — заключается в статье.

25 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные рэнкинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщило, что российские миллиардеры потеряли $67 млрд за год после обострения конфликта на Украине в конце февраля 2022-го. При этом наиболее весомые потери понес главный владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который за год потерял $6,7 млрд.

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