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В Чехии понизились тарифы на электричество и газ для потребителей

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Крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON., которая является оператором части национальных энергосетей в Чехии, начала снижать тарифы на электричество и газ для потребителей в восточноевропейской республике. Об этом написал портал novinky.cz со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как отметили в издании, наиболее сильно тарифы снизили на газ, что позволит потребителям за год сэкономить десятки тысяч крон (сотни долларов).

Стоимость кВт⋅ч за электричество в E.ON составляет, включая налоги, 6,63 крон (около $0,3). Компании-конкуренты предлагают домохозяйствам тарифы за кВт⋅ч значительно выше 7 крон (примерно $0,35). Газ у E.ON подешевел до уровня ниже двух крон (меньше $0,09) за кВт⋅ч.

Только на электричестве потребители в Чехии, которые пользуются услугами E.ON., сэкономят в среднем от 1,8 тыс. крон ($83) до 5 тыс. крон ($231) в год в зависимости от размера жилья.

В апреле 2022 года газета Lidovky написала, что в Чехии произошел взрывной рост цен на электроэнергию. Тогда издание писало, что поставщики были вынуждены платить в три раза больше того, что платили в 2021 году.

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