IBC Real Estate: объем инвестиций в российскую недвижимость достиг рекордных 144 млрд рублей

По итогам первого квартала текущего года совокупный объем инвестиций в российскую недвижимость достиг рекордного за последние 23 года показателя и составил 144 млрд в денежном выражении. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков консалтинговой компании IBC Real Estate.

«Инвестиции в российскую недвижимость в I квартале 2023 г. составили 144 млрд рублей. Это самый высокий показатель за первые три месяца года за всю историю наблюдений, то есть с 2000 года», — говорится в материале.

Показатель за первый квартал текущего года оказался значительно больше значения за аналогичный период 2022-го, когда суммарный объем инвестиций в недвижимость на российском рынке составил 96,3 млрд рублей. Кроме того, планка, установленная в начале 2023-го также стала кратно выше уровня, достигнутого с января по март 2021-го (41,5 млрд руб.), заключается в статье.

28 марта издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании CORE.XP сообщило, что объем инвестиций в коммерческую недвижимость на внутреннем российском рынке увеличились на 44% по итогам 2022 года и достиг 256 млрд рублей. Таким образом данный показатель приблизился к рекордным значениям 2013, 2014 и 2017 гг.