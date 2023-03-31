Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: иностранные банки заработали 211 млрд рублей на российском рынке в 2022 году

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Общая прибыль зарубежных банков на российском рынке в 2022 году достигла 211 млрд рублей или 104% от совокупной прибыли всего сектора. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

«Зарубежным банкам удалось хорошо заработать на российском рынке в 2022 году. Общая прибыль кредитных организаций, находящихся под иностранным контролем, в кризисный год превысила 211 млрд руб., тогда как в целом по сектору с учетом российских банков она оказалась даже меньше — 203 млрд руб. На фоне сокращения кредитного портфеля зарубежные банки увеличили объем привлеченных средств, прежде всего от корпоративных клиентов», — следует из статьи.

Всего в России работает 108 банков с иностранным участием в капитале. В статистику ЦБ вошло 65 банков, которые находятся под прямым или косвенным контролем зарубежных юрлиц или граждан плюс организаций, где более чем 50% голосов вправе распоряжаться конечные собственники — нерезиденты.

В 2021 году зарубежные банки заработали больше, чем в прошлом году — 262,3 млрд руб. Но в целом на их прибыль пришлось лишь 11% общей, говорится в статье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях