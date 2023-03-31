«Ъ»: иностранные банки заработали 211 млрд рублей на российском рынке в 2022 году

Общая прибыль зарубежных банков на российском рынке в 2022 году достигла 211 млрд рублей или 104% от совокупной прибыли всего сектора. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

«Зарубежным банкам удалось хорошо заработать на российском рынке в 2022 году. Общая прибыль кредитных организаций, находящихся под иностранным контролем, в кризисный год превысила 211 млрд руб., тогда как в целом по сектору с учетом российских банков она оказалась даже меньше — 203 млрд руб. На фоне сокращения кредитного портфеля зарубежные банки увеличили объем привлеченных средств, прежде всего от корпоративных клиентов», — следует из статьи.

Всего в России работает 108 банков с иностранным участием в капитале. В статистику ЦБ вошло 65 банков, которые находятся под прямым или косвенным контролем зарубежных юрлиц или граждан плюс организаций, где более чем 50% голосов вправе распоряжаться конечные собственники — нерезиденты.

В 2021 году зарубежные банки заработали больше, чем в прошлом году — 262,3 млрд руб. Но в целом на их прибыль пришлось лишь 11% общей, говорится в статье.