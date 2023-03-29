Эрдоган сообщил, что ядерное топливо на АЭС «Аккую» будет загружено 27 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте сообщил, что ядерное топливо на первый энергоблок АЭС «Аккую» загрузят 27 апреля.

«После того, как 27 апреля на атомную станцию «Аккую» загрузят топливо, этот объект официально станет считаться атомным», — сказал он.

Ранее газета Hurriyet писала, что строящаяся Россией атомная электростанция «Аккую» в Турции станет одной из визитных карточек предвыборной кампании правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Эрдогана.

Отмечалось, что в нынешней агитационной кампании АЭС «Аккую» будет представлена как один из мегапроектов действующих властей, которая вызывает гордость. Помимо станции, в списке таких проектов оказались первый турецкий электромобиль Togg, отечественный истребитель, легкий авианосец и десантный корабль TCG Anadolu и т.д.

Ранее глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез заявил, что первый реактор атомной электростанции «Аккую» планируется запустить до конца 2023 года, топливо в него могут загрузить раньше.