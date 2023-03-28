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Спрос москвичей на покупку жилья в Дубае упал почти на 15% в феврале

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SORP Group 

В феврале 2023 года жители Москвы и Подмосковья сократили спрос на недвижимость в Дубае (ОАЭ) на 14,94%. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на данные исследования Dubai-Realty.com.

В публикации отметили, что результат февраля оказался на 85% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика спроса на жилье в январе-феврале 2023 года также показала значительный рост относительно итога предыдущего года. За данный период число запросов оказалось почти на 120% выше значения января-февраля прошлого года.

9 февраля эксперт-брокер по недвижимости агентства Hive Network Real Estate Марина Ганова заявила, что россияне стали проявлять интерес к недвижимости в ОАЭ на фоне землетрясений в Турции, отчего рост спроса за весь год может составить 200%.

До этого Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes сообщил, что россияне стали лидерами среди нерезидентов по покупке недвижимости в Дубае в 2022 году. Согласно приведенной информации, в прошлом году в Дубае были зарегистрированы более 86 тыс. сделок по продаже недвижимости, что выше показателя 2021 года (80 тыс.).

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