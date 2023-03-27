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WSJ: cооснователь маркетплейса Alibaba Джек Ма вернулся в Китай после года за границей

Один из создателей маркетплейса Alibaba Джек Ма вернулся в Китай после года пребывания за границей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Предприниматель покинул страну после того, как попал в опалу из-за критики властей КНР. Из публичного пространства Ма пропал в 2020 году.

Сообщается, что большую часть прошлого года бизнесмен провел в Японии, а китайский Новый год отпраздновал в Гонконге. Кроме того, недавно он побывал в Сингапуре и Австралии.

В Китае Ма посетил финансируемую Alibaba школу Yungu School, где обсудил проблемы, возникшие в сфере образования из-за возможностей искусственного интеллекта. Об этом писала газета The Financial Times.

Возвращение Ма связывают с попытками Пекина восстановить доверие предпринимателей. Недавно новый премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что «приверженность правительства этому направлению (поддержке частного сектора. — «Газета.Ru») однозначна и непоколебима». После возвращения Джека Ма акции Alibaba, торгуемые в Гонконге, выросли более чем на 4%.

Джек Ма ушел с поста исполнительного директора Alibaba в 2019 году и заявил, что хочет посвятить свое время благотворительности и сельскому образованию.

Ранее КПК анонсировала глубокую перестройку финансовой системы Китая и рост партийного присутствия в частных компаниях.

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