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Reuters сообщило, что крупнейший французский НПЗ Total остановил работу из-за забастовки

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Jean-Francois Badias/AP

Работа крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, который является крупнейшим во Франции и принадлежит энергетической компании TotalEnergies, полностью остановлена. Это произошло из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы, сообщило Reuters.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции с целью провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.

«Представитель компании заявил, что нефтеперерабатывающий завод Гонфревиль TotalEnergies (с объемом переработки в) 240 тысяч баррелей в день, крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании, был остановлен», — говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).

Ранее сообщалось, что из-за забастовки остановил свою работу Лувр, его работники присоединились к забастовке.

22 марта более 1 млн французов вышли на демонстрации с протестами по всей Франции, выступая против повышения правительством пенсионного возраста. Французы также требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона.

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