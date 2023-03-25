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В Китае назвали причину банкротства американского банка Silicon Valley Bank

Эксперт Чжу Минь: банкротство Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском

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Silicon Valley Bank

Банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который скажется на финансовой системе США и других стран. Об этом заявил заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь во время выступления на открытии Китайского форума развития в Пекине, передает РИА Новости.

«Мы все были свидетелями банкротства Silicon Valley Bank пару недель назад. На мой взгляд, это связано с системным риском», — сказал Чжу Минь.

По его словам, даже если Silicon Valley Bank не является системно значимым и его банкротство не представляет собой систематического риска, то природа этого краха таковой является.

Эксперт высказал мнение, что к банкротству американского банка привело неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, некачественное управление в вопросе управления рисками.

Чжу Минь подчеркнул, что важнее всего — то, что происходит на фоне кража банка: мировая экономика столкнулась с самым длительным за 15 лет периодом смягчения денежно-кредитной политики и фискального стимулирования, а также переживает самый стремительный рост процентных ставок в истории — на 500 базисных пунктов за последний год.

«Думаю, что никто из тех, кто работают в финансовом секторе, ничего подобного раньше не видели. И у этого есть последствия», — добавил специалист.

10 марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.

Позднее агентство Bloomberg утверждало, что США не могут подобрать покупателя для Silicon Valley Bank, который пережил банкротство, а потому регуляторы приняли решение продавать кредитную организацию по частям.

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