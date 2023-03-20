Россияне заняли все слоты на получение визы в Китай

Спрос на получение визы в визовых центрах Китая в России стал ажиотажным, все свободные слоты на подачу заявлений закончились всего за два дня. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Все свободные слоты на получение визы в Китай были выбраны заявителями за два дня после возобновления полноценной работы визовых центров страны в РФ. По состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля», — отметила замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина.

Участники рынка добавили, что наибольший спрос у россиян вызвали деловые визы. Вполне вероятно, что многие представители российских компаний собираются попасть на Кантонскую ярмарку, которая проходит в Гуанчжоу 15 апреля — 5 мая. За бизнес-визами же обращаются представители строительного, добывающего, обрабатывающего секторов. Также наблюдается высокий спрос и со стороны IT-компаний.

Аналитики посчитали, что при решении вопроса к маю с безвизовыми группами, турпоток в Китай может увеличиться на 40% от того уровня, который был до пандемии коронавируса. Однако дальнейший рост пока что сдерживается из-за ограниченного авиасообщения, так как у России всего 180 самолетов, которые могут летать без двойной регистрации.

В конце февраля Минтранс России сообщил, что количество авиарейсов с Китаем в этом году кратно увеличится, что будет связано со снятием вызванных пандемией COVID-19 ограничений и восстановлением безвизовых поездок для групп туристов.