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Зампред ЦБ Заботкин назвал главную ошибку американских банкиров

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Мария Девахина/РИА Новости

Главная причина недавних финансовых затруднений Запада заключается в том, что финансовые регуляторы США и ЕвросоюзаФедрезерв и ЕЦБ – крайне долго проводили мягкую денежно-кредитную политику. В итоге американские банки скупили много активов по завышенным ценам. Об этом зампред Центробанка Алексей Заботкин сообщил «АиФ».

«Это результат того, что [в США и Европе] очень долго проводилась политика околонулевых ставок. В результате на балансах банков находится много активов, которые куплены по очень высоким ценам в тот период, пока ставки были низкими», — объяснил зампред ЦБ.
Заботкин уточнил, что по мере нормализации денежно-кредитной политики (повышения ставок. – «Газета.Ru») выясняется, что «цены этих активов на самом деле фундаментально ниже, чем то, как они отражены на балансе (банков. – «Газета.Ru»)».

«Другими словам, активы на балансах банков обесцениваются. У нас в России периода такого рода денежно-кредитной политики не было, поэтому таких уязвимостей в нашей системе в принципе нет», — уточнил Заботкин.

17 марта ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

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