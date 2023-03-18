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Лондонская биржа металлов обнаружила на складе в Роттердаме мешки с камнями вместо никеля

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Лондонская биржа металлов обнаружила на складе в голландском Роттердаме мешки с камнями вместо никеля, пишет Bloomberg.

По данным агентства, подмененная партия составляет лишь 0,14% запасов никеля LME на сумму около $1,3 млн. Влияние на рынки металлов окажется несущественным, но находка может иметь последствия в «пронизанной скандалами» отрасли.

Ранее сообщалось, что представители крупного международного трейдера Trafigura совершили ряд ключевых ошибок при заключении сделки с компаниями, связанными с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой.

О намерении подать в суд в связи с мошенничеством в компании заявили еще в начале февраля текущего года. Сделка с индийскими фирмами подразумевала поставку 1104 контейнеров высококачественного никеля и была заключена в прошлом году. Однако при выполнении соглашения контрагенты фактически «подставили» трейдера, отправив Trafigura грузы с подменой продукции — вместо требуемого никеля в контейнерах обнаружили гораздо более дешевую углеродистую сталь.

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