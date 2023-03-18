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В руководстве ЕЦБ заявили, что крах Credit Suisse не приведет к новому банковскому кризису в Европе

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Arnd Wiegmann/Reuters

Резкое падение стоимости акций второго крупнейшего банка Швейцарии — Credit Suisse — не приведет к образованию нового банковского кризиса на финансовом рынке Европы. Для других кредитных организаций региона в настоящее время нет «рисков заражения», заявил член совета управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) Пьер Вунш в интервью бельгийской газете L'Echo.

По его словам, вероятность банкротства швейцарской банковской структуры Credit Suisse Group AG является невысокой. Более того, местные финансовые власти сделают все возможное, чтобы предотвратить подобный сценарий.

«Я не вижу риска заражения европейских банков и формирования нового банковского кризиса в регионе. Не могу представить, что швейцарские власти ничего не предпримут в случае реальной проблемы», — пояснил Вунш.

16 марта руководство банка Credit Suisse (CS) сообщило, что займет у Национального банка Швейцарии (местного Центробанка) до 50 млрд швейцарских франков, или примерно $53,7 млрд. Денежные средства будут необходимы для «поддержания основной деятельности банка» на оптимальном уровне на фоне резкого падения стоимости акций, а также стимулирования клиентов кредитной организации сохранить действующие вклады в CS.

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