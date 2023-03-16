Interia: Польшу ждет неминуемое банкротство из-за раскрученной спирали популизма

Польша постепенно приближается к неминуемому банкротству из-за того, что власти страны раскрутили спираль популизма. Об этом пишет Interia, ссылаясь на польских экспертов.

«Инфляция приводит к росту социальной базы популизма. Алгоритм таков – инфляция, бедность, разочарование, претензия, индексация и, как следствие, еще более высокая инфляция», — отметил экономист Ежи Хаузер во время дискуссии в клубе Польша 2025+, организованного Союзом польских банков.

Эксперты рынка посчитали, что популизм является стратегией удержания и завоевания власти в стране. При этом сейчас, с развитием новых технологий это понятие только модернизируется. Поэтому сейчас налоги, госбюджет, решение социальных задач в Польше очень сильно зависят от политики. Причем такая ситуация сложилась из-за новой модели государства и функционирования его институтов.

Аналитики посчитали, что из-за деградации государственных финансов Польша встала на путь к банкротству. Поэтому, при сохранении текущей политики, Польша может обанкротиться в ближайшие 30 лет.

15 марта государственное статистическое агентство страны GUS сообщило, что в феврале уровень инфляции в Польше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года составил 18,4%. Сильнее всего поднялись цены на продукты — 24%, энергоносители — 22,7% и транспортные услуги — 22%.