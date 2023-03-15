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FT: в Испании выросли цены на томаты и мясо из-за роста спроса за рубежом

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Испания столкнулась с ростом цен на свинину и помидоры из-за увеличения спроса на эти продукты за границей, в том числе из-за ситуации на Украине, пишет Financial Times, ссылаясь на заявление главы крупнейшей испанской сети супермаркетов Mercadona Хуана Роигу.

По его словам, украинский конфликт повлиял на стоимость помидоров, так как резкий рост цен на газ привел к закрытию отапливаемых теплиц по выращиванию томатов в Северной Европе. В итоге цена на испанские помидоры выросла с €1,39 до €2,05.

«У нас было два варианта: либо купить помидоры, либо оставить покупателей без помидоров. И мы считали, что важнее иметь помидоры по цене €2,05, чем не иметь их», — пояснил Роига для газеты.

Повышение стоимости свинины глава торговой сети объяснил ростом спроса из Китая, где Испанию считают одним из крупнейших поставщиков мясной продукции. По его словам, килограмм свинины в январе 2021 года стоил €1,05, а сейчас — €1,96. Он добавил, что в зависимости от спроса супермаркеты или повышают цены, или отказываются от продажи.

Ранее сообщалось, что инфляция в Финляндии подскочила до 8,8% на фоне роста ставок по ипотеке.

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