Страны ОПЕК добывали в феврале на 927 тыс. б/с нефти меньше, чем договорились

Совокупная добыча нефти в странах ОПЕК, присоединившихся к соглашению ОПЕК+, в феврале 2023 года оказалась на 927 тыс. баррелей в сутки ниже уровня, предусмотренного сделкой. Такие данные приводятся в отчете ОПЕК, опубликованном в марте.

Суммарный объем добычи нефти в странах ОПЕК, присоединившихся к ОПЕК+ — это все страны организации, кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы, — увеличили объемы добычи на 4 тыс. б/с, до 24,489 млн б/с. При этом во всех странах ОПЕК уровень добычи вырос на 117 тыс. б/с, до 28,924 млн б/с.

Согласно соглашению ОПЕК+, страны-участницы должны были с ноября 2022 года уменьшить добычу на 2 млн б/с от августовского уровня. При этом в ноябре страны уже добывали меньше нефти, чем предусмотрено по новым квотам.

Ранее сообщалось, что ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 год на уровне 2,3 млн баррелей в сутки. В абсолютном значении спрос на нефть может составить в 2023 году в среднем 101,9 млн б/с. Это превышает показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.