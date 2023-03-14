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Агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Signature Bank

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Depositphotos

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный корпоративный рейтинг Signature Bank с «BBB+» до «D», сообщает Bangkok Post.

По данным издания, снижение рейтинга произошло после того, как государственные регуляторы закрыли банк в Нью-Йорке в воскресенье.

Корпоративные рейтинги Signature Bank также были понижены до «D» с «F2». Активы и депозиты были переведены в банк-преемник Signature Bridge Bank.

«Fitch Ratings впоследствии отзывает рейтинги Signature Bank, поскольку банк находится под надзором регулирующих органов», — говорится в публикации.

Ранее бывший помощник министра финансов США при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс говорил, что банковская система Соединенных Штатов небезопасна, «потому что пять крупнейших банков США несут риски потерь вдвое больше мирового ВВП».

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