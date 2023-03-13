В Минфине Британии оценили состояние экономики после краха банка Кремниевой долины

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что банковская система страны «крайне стабильна». Так он прокомментировал последствия банкротства SVB банка в США, известного как банк Кремниевой долины. Об этом сообщает Reuters.

Политик заявил, что предпринятые властями шаги по «спасению» от банкротства британского филиала SVB банка были необходимо для защиты технологических компаний страны, имеющих большое стратегическое значение.

«Банковская система Великобритании крайне стабильна, она хорошо капитализирована», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Хант уведомил общественность о начале разработки плана по минимизации ущерба после краха SVB банка некоторыми из наиболее перспективных компаний страны.

11 марта калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл Silicon Valley Bank, базирующийся в округе Санта-Клара. Банкротство крупного банка в США было зафиксировано впервые с начала мирового финансового кризиса 2008 года.