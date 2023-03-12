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Bild: Германии не хватает 11 млрд куб. м СПГ к следующему отопительному сезону

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Depositphotos

Германии сейчас требуется 86 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в год, при этом в настоящий момент контракты могут обеспечить лишь 75 млрд куб. м. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.

В результате сложившийся дефицит к началу следующего отопительного сезона — 11 млрд куб. м.

Как уточняется, данная статистика содержится в письме министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. Обращение поступило в бюджетный комитет Бундестага.

«Все еще нет ясности, как можно повысить импорт СПГ», — подчеркнул представитель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по вопросам энергетики Марк Хельфрих.

Он добавил, что в случае наступления дефицита СПГ осенью надо будет снова экономить электричество.

Ранее стало известно, что в Германии разработали законопроект о запрете отопления нефтью и газом к 2045 году. Уже установленные системы отопления, работающие на нефти или газе, при принятии законопроекта, нельзя будет использовать более 30 лет.

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