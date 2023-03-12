Postimees: цены в супермаркетах одной сети в Эстонии растут быстрее, чем в Финляндии

В Эстонии в магазинах одной сети цены растут быстрее, чем в Финляндии. При этом в Хельсинки люди зарабатывают в два раза больше, чем в Таллинне. Об этом пишет Postimees.

В публикации отметили, что аналогичная корзина товаров в магазине одной торговой сети стоит в Таллинне на 5% дороже, чем на другом берегу залива, где люди зарабатывают в среднем более чем в два раза больше. С другой стороны, НДС на продукты питания в Эстонии выше, чем в Финляндии.

По данным издания, цены на продукты могут варьироваться в зависимости от местоположения магазина и его категории. Однако Prisma, где закупались товары для исследования, является одной из самых дешевых сетей супермаркетов в Эстонии. При этом в феврале цены в Эстонии выросли на 17,6%, а в Финляндии – на 7,9%.

По словам руководителя по розничным продажам S-group в Эстонии Илкки Алароту, расходы эстонских производителей продуктов питания куда выше, чем в Финляндии. Все это происходит из-за того, что электроэнергия и отопление в Эстонии стоят дороже.

В начале января глава отдела готовности к кризисам Министерства социальных дел Эстонии Теа Варрак заявила, что в стране готовится к внедрению система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой денег, на которые они смогут купить продукты.