Bloomberg: регуляторы задумались о создании фонда для защиты депозитов на фоне краха SVB

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США и Федеральная резервная система прорабатывают вопрос по созданию фонда для защиты депозитов в банках, у которых могут быть проблемы из-за банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что регуляторы и ведомства надеются, что создание механизма защиты депозитов поможет успокоить клиентов и не допустить паники. Кроме того, регуляторы уже обсудили этот вопрос с руководителями кредитных учреждений.

Ранее в воскресенье в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден обсудил в субботу по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом пути разрешения ситуации вокруг обанкротившегося банка Silicon Valley Bank.

До этого доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков заявил, что банкротство крупного американского банка SVB не послужит «триггером» к массовым банкротствам организаций на финансовом рынке США. Это объясняется спецификой клиентов SVB, которые были в основном заточены под инвестиции в технологические стартапы, — подобных банков в Соединенных Штатах не так много.