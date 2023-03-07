В РФ появится дорожная карта развития СПГ-оборудования с долей отечественных технологий в 80%

Минэнерго и Минпромторг собираются разработать дорожную карту развития СПГ-оборудования, где доля отечественных технологий достигнет 80%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам совещания о развитии производства СПГ в России.

«Минэнерго при поддержке Минпромторга предстоит разработать дорожную карту проекта с долей отечественных технологий в 80% от потребности отрасли», — отметили в публикации.

В сообщении добавили, что ведомствам придется осуществить мониторинг возможностей и рисков отечественных производств с учетом спроса в мире. Также необходимо будет направлять планы компаний по созданию и закупке оборудования с дальнейшей организацией серийного выпуска.

В середине сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями заявил, что правительство России собирается выделить 2 млрд рублей на разработку оборудования для выпуска сжиженного природного газа (СПГ). По словам Мишустина, данные средства помогут обеспечить запуск и частичное финансирование нескольких проектов, которые создают оборудование для среднетоннажного и крупнотоннажного производства.

До этого министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что субсидии на разработку СПГ-оборудования в России позволят создать первые опытные образцы уже до 2030 года.