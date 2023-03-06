Глава МИД Австрии заявил, что полная экономическая изоляция России от Евросоюза невозможна

Полная экономическая изоляция России от стран Евросоюза (ЕС) невозможна, поскольку Россия является крупнейшим соседом региона. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Der Standard.

«В Европе раздаются голоса, которые хотят полного отделения от России. Мы должны быть осторожны в своих желаниях. Россия не исчезнет, но останется крупнейшим соседом ЕС», — сказал Шалленберг.

По словам главы внешнеполитического ведомства, было бы заблуждением считать, что Россия может быть экономически изолирована по примеру Северной Кореи. «Это просто невозможно», — отметил он.

Во второй половине февраля Шалленберг заявил, что его страна не может радоваться введенным антироссийским санкциям. По его словам, Австрия была в числе стран, представленных на территории России.

В середине февраля глава МИД Австрии выразил мнение, согласно которому Вена должна выдавать визы российским политикам, в отношении которых введены санкции, так как это следует из ее международных обязательств.