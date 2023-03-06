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Глава МИД Австрии заявил, что полная экономическая изоляция России от Евросоюза невозможна

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Полная экономическая изоляция России от стран Евросоюза (ЕС) невозможна, поскольку Россия является крупнейшим соседом региона. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Der Standard.

«В Европе раздаются голоса, которые хотят полного отделения от России. Мы должны быть осторожны в своих желаниях. Россия не исчезнет, но останется крупнейшим соседом ЕС», — сказал Шалленберг.

По словам главы внешнеполитического ведомства, было бы заблуждением считать, что Россия может быть экономически изолирована по примеру Северной Кореи. «Это просто невозможно», — отметил он.

Во второй половине февраля Шалленберг заявил, что его страна не может радоваться введенным антироссийским санкциям. По его словам, Австрия была в числе стран, представленных на территории России.

В середине февраля глава МИД Австрии выразил мнение, согласно которому Вена должна выдавать визы российским политикам, в отношении которых введены санкции, так как это следует из ее международных обязательств.

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