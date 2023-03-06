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Глава Минэкономики ФРГ Хабек: отказ от российского газа не прошел без последствий

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Global Look Press

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что усилия федерального правительства по снижению зависимости от российского газа не остались без последствий. Его слова на пресс-конференции по итогам заседания кабмина ФРГ передает ТАСС.

Как отметил Хабек, поставки газа из России в начале 2022 года составляли более 55% снабжения Германии. По его мнению, сохранение энергоснабжения страны на фоне отказа от российского голубого топлива является «гигантским достижением», за которое «многие люди заплатили цену». Вице-канцлер также упомянул высокие темпы инфляции в стране и дебаты в правительстве, имевшие место в прошлом году.

«Все это не осталось без последствий», — подчеркнул министр по делам экономики и защиты климата Германии.

Роберт Хабек также заявил, что летом газохранилища ФРГ должны быть заполнены без пиков цен на топливо.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу CNN, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России, и это не привело ни к экономическому кризису, ни к дефициту энергоносителей.

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