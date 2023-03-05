Аналитик Брызгунов предрек России достижение техносуверенитета в ветроэнергетике не раньше 2026 года

Россия добьется технологического суверенитета в ветроэнергетике не раньше 2026-2027 годов. В настоящее время совокупная выработка генерации от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистеме РФ не превышает 1%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

«Я бы спрогнозировал технологический суверенитет в ветроэнергетике <..> через покупку лицензии на выпуск оборудования для ветростанций (ВЭС — «Газета.Ru»), а так сегодня и складывается, в 2026 - 2027 гг.», — заявил Брызгунов.

При этом российские производители смогут наладить выпуск ветрогенераторов к 2025 году. В то же время наиболее «критическими» компонентами для ВЭС являются генераторы, лопасти, башни и электроника, включая инверторы, трансформаторы и другие составляющие. По оценке Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), в настоящее время технические возможности РФ позволяют вырабатывать небольшие объемы генерации от ВИЭ.

«Доля установленной мощности ВИЭ-генерации в энергосистеме РФ, включая солнечные и ветряные станции, на конец 2022 г. находилась на уровне 2,3%. При этом их фактическая совокупная выработка не превышает 1%», — заключается в материале.

13 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «Администратора торговой системы» сообщила, что российские инвесторы в «зеленую» (безуглеродную, водородную) генерацию могут задержать ввод в эксплуатацию проектов общей мощностью 3 ГВт из-за международных санкций. Торговые ограничения привели к нехватке оборудования, росту биржевых цен на металлы и высокой загруженности заводов в РФ.