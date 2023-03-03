Bloomberg: санкции Запада не смогли навредить российской гражданской авиации

Российская авиация смогла выстоять, несмотря на множество введенных против нее санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные компании Cirium.

По данным Cirium, спустя год после начала спецоперации на Украине российские перевозчики продолжают эксплуатировать 467 единиц Airbus и Boeing – год назад их было 544. Хотя российские авиакомпании прекратили полеты в США и Западную Европу, количество рейсов в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, а также в бывшие советские республики, такие как Армения, Киргизия и Таджикистан, увеличилось. Кроме того, они ежедневно совершают около 1100 внутренних рейсов, что лишь на 15% меньше, чем годом ранее.

В публикации указали, что такая устойчивость российских авиакомпаний может свидетельствовать о незаметном влиянии санкций. Хотя производство в России сокращалось на протяжении трех кварталов, масштабы оказались не такими значительными, чем прогнозировали западные эксперты. Кроме того, для поддержки авиации российские власти запретили перевозчикам возвращать взятые в лизинг самолеты.

Авторы статьи добавили, что у России есть успешный опыт авиастроения, который был заложен еще в советское время. Кроме того, основная цель санкций, которая заключалась в изоляции России, не смогла дать результатов. В итоге, Россия сама закрыла свое воздушное пространство, заставляя западные компании делать более длительные и дорогостоящие перелеты в обход российских территорий. При этом РФ открыта для авиалиний из более дружественных стран.

В середине ноября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) сообщалось, что девятнадцать российских авиакомпаний получат 9 млрд руб. на возмещение операционных расходов на перевозки внутри страны. При этом общий объем программы субсидирования отрасли составит 100 млрд руб.