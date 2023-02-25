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Bloomberg: доллар может серьезно ослабнуть во второй половине 2023 года

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Доллар начнет резко ослабевать во второй половине 2023 года, и его снижение пойдет на пользу мировой экономике, так как поможет преодолеть рост инфляции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Некоторые ведущие инвесторы в мире делают ставку на ослабление доллара США. По их мнению, ралли по американской валюте в основном позади: доллар слабеет, поскольку основной цикл повышения процентных ставок ФРС США завершился. Другие же национальные валюты будут укрепляться, так как регуляторы других стран продолжают ужесточать монетарную политику, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что иена и евро уже укрепились на 11% и более, по сравнению с падением осенью прошлого года, а британский фунт вырос на 15,7%. При этом такая ситуация идет на пользу глобальной экономике, так как цены на импорт для развивающихся стран снизятся. Благодаря этому глобальная инфляция замедлится.

Аналитики посчитали, что в прошлом году жесткая монетарная политика в США привела к укреплению доллара и росту цен на продукты и сырье в мире. Однако самые высокие значения доллара уже остались позади. Кроме того, другие экономики мира постепенно начинают догонять США, так что американская валюта продолжит ослабевать.

В конце января издание Business Insider писало, что господство доллара в мировой торговле под угрозой из-за пяти проектов, которые одновременно разрабатываются Азией, Ближним Востоком и странами Латинской Америки.

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