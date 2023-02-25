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Bloomberg: 10-й пакет санкций ЕС против России официально одобрят утром 25 февраля

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Новый, десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет официально одобрен утром 25 февраля. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата.

Как пишет агентство, затянувшиеся переговоры по новому пакету санкций встревожили несколько государств-членов, так как ЕС собирался ввести новые санкции на годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине, однако принятие пакета затянулось более чем на два дня.

«Официальное одобрение будет получено только в субботу утром в соответствии с процедурой ЕС», — заявило агентство со ссылкой на дипломата.

Новые меры ЕС принимаются на фоне стремления усилить соблюдение существующих санкций и пресекать действия компаний, которые их обходят. Группа государств-членов призывает блок усилить ответные меры в отношении тех, кто помогает РФ обходить санкции, в том числе с помощью торговых мер, отмечает агентство.

Ранее представительство Швеции в Совете ЕС сообщило, что ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций. Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава согласилась на принятие нового пакета с рядом условий.

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