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США введут санкции в отношении более 200 лиц из РФ и третьих стран

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Emily Elconin/Reuters

Соединенные Штаты Америки в годовщину начала российской спецоперации на Украине введут санкции в отношении более 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что США готовятся «к введению санкций в отношении более 200 физических и юридических лиц, в том числе как российских, так и из третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России».

Также Белый дом анонсировал, что США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции.

Ранее Великобритания, Австралия и Новая Зеландия ввели новые персональные экономические санкции против российских граждан и организаций.

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Операция на Украине
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