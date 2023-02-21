ECIU: расходы Британии на закупки газа выросли на £50-60 млрд по итогам 2022 года

По итогам прошлого года Великобритания потратила на закупки газа на £50-60 млрд больше, чем за допандеймийный период. Суммарные траты Соединенного Королевства на импорт природного топлива за 12 месяцев составили £60-70 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные местной независимой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

«Соединенное Королевство потратило на закупки газа около £60-70 млрд ($72-84 млрд) за последний год <...> по сравнению с примерно £10 млрд ($12 млрд — «Газета.Ru») до пандемии», — говорится в материале.

При этом суммарные затраты Британии могли бы стать и больше, если бы не использование возобновляемых источников энергии. Без их помощи расходы Соединенного Королевства увеличились бы еще на £20 млрд (около $24 млрд), свидетельствуют результаты исследования аналитиков ECIU.

6 февраля газета Financial Times сообщила, что следующей зимой Великобритания может столкнуться со скачком цен на энергоносители. Увеличение стоимости ресурсов может быть обусловлено нехваткой хранилищ природного газа в Соединенном Королевстве.