ЕБРР: самый активный рост ВВП в мире ожидается в 2023-2024 годах в странах Центральной Азии

Экономика стран Центральной Азии будет расти самыми стремительными темпами в 2023-2024 годах. В среднем объем валового внутреннего продукта (ВВП) государств этого региона увеличится в текущем и следующем годах на 4,9% и 5,4% соответственно, сообщается в прогнозе аналитиков Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В пресс-релизе организации речь идет о росте экономик таких стран, как Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. При этом самое большое увеличение ВВП аналитики ожидают в Таджикистане (+8%). Следом по этому показателю расположились Киргизия и Монголия (+7%), а в Туркмении и Узбекистане, согласно прогнозам, экономика вырастет на 6,5%.

«Ожидается, что объем производства в Центральной Азии вырастет на 4,9 процента в 2023 году <....> Рост производства увеличится до 5,4% в 2024 году благодаря запланированным инвестициям в инфраструктуру, высоким ценам на сырьевые товары и перемещению российских предприятий», — говорится в докладе финансовой организации.

Высоким темпам роста экономик страны Центральной Азии будут способствовать ряд факторов. Среди ключевых — высокие цены на нефть и газ для экспортеров сырьевых товаров, увеличение притока рабочей силы, капитала и денежных переводов, а также рост посреднической торговли, уточняется в прогнозе ЕБРР. При этом приток капитала и рабочей силы в государства региона отчасти объясняется релокацией бизнеса из России, пришли к выводу эксперты из ЕБРР.

16 февраля аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сохранили прогноз падения российского ВВП в 2023 году на 3%. Это произойдет на фоне падения цен на нефть и санкций западных стран. В 2024 году, как ожидается, объемы российской экономики сократятся еще на 1%.