Банки в Монголии в скором времени начнут принимать российские карты «Мир»

Монгольские банки в скором времени начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Их можно будет использовать для оплаты покупок и совершения транзакций в азиатской республике, приводит слова начальника департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлина Мунх-Ода агентство ТАСС.

По словам чиновникам, для реализации данной задачи местные власти проделали большую часть работы. В частности, в этом направлении Монголия почти завершила подготовительный этап.

«Рад сообщить, что уже в скором времени в Монголии начнут работать карты российских банков системы «Мир». Мы уже проделали 80% работы с монгольскими банками на этом направлении», — заявил Мунх-Од.

Пока преждевременно говорить, какие именно монгольские банки начнут принимать карты «Мир». Но данная мера поможет в том числе российским туристам расплачиваться за покупке в азиатской республике, заключил он.

30 января премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что его страна страдает из-за санкций, введенных против России западными государствами. Рестрикции против Российской Федерации стали «двойной санкцией» в отношении Монголии, хотя «вины» Улан-Батора в этом нет.