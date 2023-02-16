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Нацбанк: объем переводов из России в Грузию вырос на 1096% за год

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Ольга Смольская/РИА Новости

Объем денежных переводов в Грузию в январе 2023 года составил $445 млн, что на 163,5% больше показателя за январь прошлого года. Об этом сообщает грузинская газета «Банки и финансы» со ссылкой на данные Банка Грузии.

Более половины (60,1%) переводов в Грузию составили поступления из России: объем переводов из РФ в Грузию в январе 2023 года составил $267,6 млн долларов США, что на 1096% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что в декабре 2022 объемы переводов из России были выше и составили $317,3 млн.

На втором месте после России по объему переводов в Грузию находится Италия — $40 млн, на третьем — США — $29 млн.

Переводы из Грузии при этом выросли на 12,7% и составили $26,3 млн.

Ранее сообщалось, что россияне стали лидерами по спросу на покупку жилья в Грузии. В грузинской оппозиционной партии «За Грузию» при этом призвали сократить срок разрешенного пребывания на территории страны без визы для россиян.

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