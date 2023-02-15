Депутат Верховной рады Гетманцев заявил, что украинский экспорт упал на 35,1% в 2022 году

По итогам прошлого года объемы украинского экспорта в зарубежные страны сократились на 35,1% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. При этом за 12 месяцев 2022-го размеры импорта в Украину упали на 24,1%, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Экспорт украинских товаров по итогам 2022 года сократился на 35,1% и составил в денежном выражении 44,15 млрд долларов. Импорт также упал — на 24,1%, достигнув отметки около 55,27 млрд долларов. В результате отрицательное сальдо торгового баланса страны составило «минус» 11,12 млрд долларов», — заявил Гетманцев.

По его словам, торговый спад в прошлом году произошел на фоне обострения конфликта на востоке страны. До февраля 2022 года эти области генерировали более 20% от суммарного объема валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Несмотря на это, стране удалось сохранить большинство торговых партнеров — обороты затронули более чем 230 зарубежных государств. Однако значительная часть выручки украинских компаний пришлась на начало 2022 года.

«Четверть экспортной выручки (25,6%) была заработана в январе и феврале. Затем были серьезные потери, но начиная с июня, ни в один из следующих месяцев экспорт не опускался ниже отметки в 3 млрд долларов», — заключил Гетманцев.

31 января Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что власти Украины обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу помощи Украине в размере $15-20 млрд. Данная мера поддержки может быть рассчитана на несколько лет.