Глава МВФ Георгиева заявила, что Украине потребуется $40-48 млрд финансирования на экономику

Украине на поддержку экономики в нынешнем году может быть нужно от 40 до 48 млрд долларов. Эти средства потребуются стране в целях финансирования. Соответствующее заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Украине необходимо от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала», — цитирует главу МВФ Общественная служба новостей.

Ее слова прозвучали в рамках выступления на конференции, состоявшейся в Дубае.

Георгиева рассказала, что в настоящее время МВФ ведет разработку программы финансирования Украины. Она уточнила, что таким образом организация поддерживает страну в ведении «военной экономики».