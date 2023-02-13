Автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки предрек скачок биткоина до $500 тыс. к 2025 году

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что курс биткоина вырастет до $500 тыс. уже к 2025 году. Об этом он написал в сети Twitter.

«Приближается гигантский крах. Возможна депрессия. ФРС заставили печатать миллиарды фальшивых денег. К 2025 году золото по цене $ 5 тыс. долларов, серебро по $500 и биткоин по $500 тыс.», — отметил Кийосаки.

По его словам, вера США в фальшивые деньги через два года будет разрушена. Золото, серебро и биткоин будут резко и стремительно дорожать. При этом золото и серебро – это деньги богов, а биткоин является подобием доллара для обычных людей.

1 февраля производитель электрокаров компания Tesla зафиксировала убыток в размере 140 млн из-за вложений в биткоин по итогам 2022 года. Согласно отчету, за прошлый год производитель электромобилей зафиксировал потери $204 млн от снижения цены криптовалюты, но получил $64 млн за счет операций по конвертации биткоина.

До этого основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что стоимость одного биткоина на бирже может увеличиться вдвое до $50 тыс. в течение следующих двух-трех лет. Скарамуччи назвал 2023 год «годом восстановления» для биткоина.