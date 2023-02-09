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Посол Дедов: Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для транзакций

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Deed Studio/Architectural Photography Awards

Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций. Посол РФ в Тегеране Алексей Дедов подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что для этого нужна нормативно-правовая база.

Процесс достижения каких-либо конкретных договоренностей пока находится в рабочей стадии, указал дипломат. Он также назвал эту проблему непростой и требующей тщательной экспертной проработки.

Издание «Ведомости» выпустило материал о том, что в центробанке республики рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона.

Ранее Focus сообщило, что Запад не смог своими санкциями, введенными из-за спецоперации, оставить Россию без нефтегазовых доходов и обвалить курс рубля. Сейчас российская экономика даже вышла в рост и есть пять фактов, которые свидетельствуют, что антироссийские санкции Запада буквально потерпели провал, следует из статьи.

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