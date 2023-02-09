Глава TotalEnergies Пуянне заявил, что мирового рынка нефти больше нет

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что единого глобального рынка больше нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что мирового рынка нефти больше не существует. Это большой урок из того, что происходит», — сказал он.

Пуянне отметил, что мир не оценил пока еще последствия от формирования «серого рынка» поставок нефти, который складывается из-за текущей ситуации в отрасли.

«Российская нефть находит новое место на рынке — Китай и Индию, но что касается российских нефтепродуктов — куда они будут направлены? Африка, Южная Америка? Это загадка», — указал он.

В то же время, спрос на нефть продолжает расти и необходимо обеспечить предложение. По словам Пуянне, стабильными поставщиками остаются страны — члены ОПЕК. Кроме того, он прогнозирует увеличение экспорта американской сланцевой нефти.

Вместе с тем ранее Bloomberg написал, что будущее сланцевых компаний в США туманно, несмотря на прибыль в конце 2022 года.