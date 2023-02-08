Сбер сообщил о новых назначениях в топ-менеджменте своих территориальных банков

Сбербанк сообщил о том, что Евгений Титов будет назначен председателем Среднерусского банка Сбербанка, а Анатолий Песенников займет аналогичный пост в Юго-Западном банке Сбербанка. Это следует из пресс-релиза Сбера, который есть у «Газеты.Ru». Изменения вступят в силу 8 февраля этого года.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф поздравил топ-менеджеров с новыми назначениями и выразил уверенность в том, что их опыт и знания позволят командам территориальных банков реализовать все задачи, предусмотренные стратегиями.

Евгений Титов работает в команде Сбера с 1993 года. Шесть лет – с 2011 по 2017 годы – он руководил Дальневосточным банком Сбера. С 2017 года Титов был председателем Юго-Западного банка Сбербанка.

«За пять лет объем операционной прибыли Юго-Западного банка вырос в 2,5 раза. Кредитный портфель физлиц вырос в 3 раза, так же — трехкратно — вырос объем привлеченных средств юридических лиц», — говорится в сообщении.

Анатолий Песенников, который по сути сменит Титова на позиции председателя Юго-Западного банка Сбера, пришел в команду кредитной организации более 25 лет назад. Песенников возглавлял Тверское и Краснодарское отделения Сбера, а в 2015 году был назначен председателем Байкальского банка. С 2017 года занимал должность заместителя председателя, директора головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу.

«В этот период Сбер значительно усилил свои позиции в северной столице России: рост доли рынка по всем направлениям; опережающие темпы роста операционной прибыли; лидирующие позиции по показателям операционного дохода», — сказано в сообщении.