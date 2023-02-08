Греф назвал главную проблему российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью с журналом «Стимул» назвал главную проблему российской экономики.

Во время беседы журналист издания попросил назвать его основные проблемы в развитии инноваций в РФ.

«Инновации возникают там и тогда, где и когда на них возникает спрос», — сказал в ответ Греф.

Он продолжил, что главная проблема российской экономики — «отсутствие спроса на инновации». По словам Грефа, главным драйвером такого спроса является высокий уровень конкуренции.

«У нас недостаточный уровень конкуренции, недостаточно отраслей, которые находятся в условиях глобальной конкуренции, и, соответственно, у нас низкий спрос на инновации. Сейчас он подрастает, но, к сожалению, не теми темпами, которые хотелось бы видеть», — заявил Греф.

Он указал, что это проблема «всегда была и сохраняется по сей день».

«Вторая проблема — должна быть создана инфраструктура. Ну и третья история — это предложение. У нас проблемы есть на всех трех стадиях, но ключевой является спрос», — добавил Греф.

Ранее экс-глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение, что главной проблемой для российской экономики является ее зависимость от углеводородов.