Турецкий порт Искендерун приостановил работу из-за повреждений в результате землетрясения

Турецкий порт Искендерун на юго-востоке страны временно приостановил работу из-за повреждений в результате землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление мореходства Турции.

«Было установлено, что произошло обрушение части доков в порту Искендеруна. В других наших портах проблем не наблюдается. Кроме Искендеруна, все остальные порты продолжают работу», — отметили в Главном управлении мореходства.

Ранее сообщалось, что крупнейший в Сирии нефтеперерабатывающий завод в городе Баниас приостановил работу из-за повреждений оборудования, которые были получены во время разрушительного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,4 также произошло в Турции 6 февраля. Эпицентром стал район Пазарджик в Кахраманмараше. Подземные толчки ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе. По словам Октая, после основного толчка было зарегистрировано около 80 афтершоков.

Мощное землетрясение вызвало крупные разрушения и повлекло сотни человеческих жертв также в Сирии и Ираке.