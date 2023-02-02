Shell договорилась с «Газпром нефтью» о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development

Британско-нидерландская нефтяная и газовая компания Shell подписала документы с российской государственной энергетической компанией «Газпром нефть» о продаже 50% доли нефтегазовой компании Salym Petroleum Development. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

«Двадцать второго декабря 2022 года Shell подписала с «Газпром нефтью» документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company», — сказано в сообщении компании.

Отмечается, что сделку смогут завершить только после процесса согласования с официальными ведомствами российской стороны.

На прошлой неделе пресс-служба Shell сообщила, что компания может выйти из розничных предприятий по продаже электроэнергии в Соединенном Королевстве, Германии и Нидерландах.

В первой половине января в Shell заявили об ожидании убытков по итогам 2022 года на уровне $2,4 млрд из-за введения в Великобритании и Евросоюзе налогов на сверхприбыль энергетических компаний.