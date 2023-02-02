Российские сервисы знакомств заявили о проблемах с платежами в App Store и Google Play

«Коммерсантъ» сообщил о снижении выручки популярных российских сервисов знакомств на фоне проблем с платежами в App Store и Google Play. Это произошло, несмотря на рост аудитории сервисов после ухода с российского рынка зарубежных компаний, пишет газета.

Согласно опросу, который провел «Коммерсантъ», в 2022 году аудитория российских сервисов знакомств выросла на десятки процентов. В «Мамбе» газете сообщили об увеличении аудитории на 20%, в «Теамо» — на 30%, в «VK Знакомствах» — на 73%. Тем не менее российским сервисам не удалось существенно заработать на этом. Например, в «Мамбе» отметили снижение выручки на 10% по итогам прошлого года при росте чистой прибыли вдвое.

«Главная причина сокращения выручки — проблемы с платежами. Apple и Google отключили возможность платить картами в приложениях на фоне санкций. Apple при этом дала возможность платить с мобильного телефона ряда сотовых операторов. «Мамба» открыла возможность оплаты на сайте. Затем Google позволил принимать платежи банковскими картами российских банков в приложении. Однако по Apple ситуация не изменилась. Кроме того, на снижении выручки сказался отъезд россиян на фоне частичной мобилизации», — объяснил газете гендиректор «Мамбы» Андрей Бронецкий снижение выручки сервиса.

Его точку зрения поддержали другие участники рынка. Например, в сервисе Pure сказали: «Конечно, проблема в том, что платежи отвалились». Там также уточнили, что российские сервисы знакомств не могут размещать свою рекламу внутри App Store и Google Play в России и приобретать поисковую рекламу в Google. в «Теамо» указали на то, что «все-таки произошло резкое падение выручки из приложений в Android и iOS».

Эксперты допустили, что в 2023 году положение российских сервисов знакомств вряд ли будет хуже. По словам экспертов, текущая ситуация в мире «сближает людей», на подобных сервисах россияне, как правило, много не экономят. И на фоне ухода иностранных игроков отечественные могут нарастить свои финансовые показатели.