Австрия выделит €5 млн на восстановление трансформаторных подстанций на Украине

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен на прошедшей в Киеве совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что власти страны планируют выделить €5 млн на восстановление украинских трансформаторных подстанций, передает РИА Новости.

«Наше министерство [по вопросам охраны климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий] передаст €5 млн для восстановления трансформаторных подстанций на Украине», — сказал Ван дер Беллен.

Также он отметил, что министерства Украины и Австрии подписали меморандумы о взаимопонимании в сферах энергетики и защиты окружающей среды. По словам президента, эти документы должны способствовать укреплению сотрудничества стран для вступления Украины в Евросоюз.

Глава Украины Зеленский поблагодарил Австрию за предоставленную гуманитарную помощь почти на €200 млн. Ван дер Беллен добавил, что Австрия приняла порядка 90 тыс. беженцев из Украины.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что планирует увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза, чтобы снизить дефицит внутри страны.