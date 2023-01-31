Ушедшая из России ExxonMobil получила рекордные $55,7 млрд прибыли по итогам 2022 года

Чистая прибыль ушедшей с российского рынка американской компании ExxonMobil составила рекордные $55,7 млрд по итогам 2022 года. Этот показатель стал историческим не только для самой фирмы, но и для всех западных энергетических компаний, сообщается в отчете нефтяного гиганта из США.

Предыдущий рекорд по прибыли также принадлежал ExxonMobil. Во время мирового финансового кризиса цены на нефть выросли до $142 за баррель, что позволило компании по итогам 2008 года получить $45 млрд чистой выручки. За прошедший год биржевая стоимость энергоресурсов также продемонстрировала рост на фоне международных санкций против одного из ключевых мировых поставщиков нефти — России.

«(ExxonMobil получила. — «»Газета.Ru») прибыль в размере 55,7 млрд долларов и денежный поток в размере 76,8 млрд долларов от операционной деятельности в 2022 году за счет использования портфеля преимуществ и обеспечения высоких операционных показателей», — говорится в документе.

Для сравнения, за 12 месяцев 2021 года чистая прибыль американского нефтяного гиганта составила только $23 млрд. Таким образом, за прошедший год этот показатель увеличился более чем вдвое. За этот период времени также заметно выросла и общая выручка, увеличившись с $285,7 млрд до $413,7 млрд (+45%).

20 декабря агентство Bloomberg сообщило, что американская компания Exxon Mobile вслед за Shell отказывается фрахтовать танкеры, перевозившие российскую нефть. Решение руководства нефтяного гиганта было обусловлено вступлением в силу с 5 декабря эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт морским путем сырья из РФ.