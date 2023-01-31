Эксперт оценил прогнозы МВФ о росте экономики России в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост экономики России в 2023 году на 0,3%. В предшествующем же прогнозе МВФ предсказывал падение на 2,3%. Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в беседе с ФАН отметил, что исходя из этих данных РФ сможет избежать рецессии. По мнению эксперта свободная рыночная экономика в стране может существовать еще длительное время.

«Год назад многие западные аналитики и их российские коллеги ожидали падения российской экономики в 2022 году на 20%, а после этого продолжение спада и стагнацию. Вероятно, они сильно преувеличили влияние падения индекса Мосбиржи на уверенность потребителей. Плюс экономику России серьезно поддержала оборонная промышленность, которая работает в три смены, давая дополнительные заказы и смежным отраслям», — пояснил Разуваев.

Он добавил, что мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой и с ситуацией времен Великой Отечественной войны.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в 2023 году ожидается падение производства в Великобритании и рост экономики РФ, несмотря на санкционное давление Запада. По его словам, это можно назвать парадоксом антироссийских ограничительных мер.